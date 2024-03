Rafa Silva, do Benfica, é eleito o melhor jogador de fevereiro na liga portuguesa

Nesta segunda-feira, o atacante Rafa Silva, do Benfica, foi eleito pelo Sindicato dos Jogadores, o melhor atleta do mês de fevereiro na Liga de Portugal.

Nas quatro partidas disputadas pela competição dentro do período (contra Gil Vicente, Vitória SC, Vizela e Portimonense), Rafa anotou cinco gols e deixou duas assistências.

O atacante obteve 14,28% dos votos, superando Morten Hjulmand, do Sporting, que recebeu 12,73%, e Simon Banza, do Braga, com 12,71%.

O Benfica, atualmente na vice-liderança do Campeonato Português, com 61 pontos (um a menos em relação ao líder Sporting), jogará nesta quinta-feira, diante do Rangers, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. A bola rola às 14:45 (de Brasília), no Ibrox Stadium.