PVC conta detalhes de conversa com Cuca após discurso em coletiva

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira detalhes da conversa que ele teve com Cuca depois do discurso do treinador sobre violência contra a mulher.

Segundo PVC, Cuca ficou recluso e procurou conversar com mulheres sobre o tema nos meses que antecederam sua contratação pelo Athletico-PR.

'Depoimento do Cuca foi muito forte': "Eu acho que ainda tem ponta solta nesse caso. Não em relação ao Cuca, que fez o depoimento ontem que durante muito tempo muita gente pediu para que ele fizesse e o depoimento dele foi muito forte, principalmente nesse ponto de deixar claro que o estupro acaba com a vida da vítima".

'Conversei com Cuca hoje de manhã': "O Cuca, de certo modo, nesses últimos 10 meses que ele disse que refletiu muito, e eu conversei com Cuca hoje de manhã, ele pagou a pena dele nesses 10 meses. Se ele pegou 15 meses e cumpriu um, que foi o que aconteceu em 1989, se ele ficasse mais 10 meses na prisão, ele teria saído por bom comportamento. Nesses 10 meses, ele disse que ficou recluso na sua casa pensando e conversando com mulheres".

'Cuca conversou com algumas mulheres': "Ele disse que conversou muito com a mulher dele, e a mulher dele certamente sabe mais o que aconteceu naquele quarto do que nós todos, conversou com as filhas dele, com a Janaína Xavier, com a Marília Ruiz [colunista e apresentadora do UOL]. Conversou com mulheres que deram para ele essa versão feminina que ele diz que não teve porque o mundo dos homens nunca cobrou que ele tivesse. O Cuca fez um depoimento estupendo, talvez atrasado, mas estupendo. E acho que ainda vale perguntar por que o Chico, o Henrique e o Fernando não fazem a mesma coisa, porque os três foram condenados igualzinho ao Cuca, esse é um ponto que sempre me incomodou nessa história. Por que ninguém quer saber onde estão os três?".

