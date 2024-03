Capitão do Jogo das Estrelas é astro em duelo cheio de destaques do NBB

Pinheiros e Unifacisa farão hoje (11) sua última partida antes da pausa para o Jogo das Estrelas do NBB. O duelo reúne cinco atletas que participarão do jogo festivo no próximo sábado (16), incluindo um dos capitães.

Pinheiros e Unifacisa têm duelo marcado às 20h (de Brasília), no Ginásio Antonio Prado Jr, em São Paulo. O canal do UOL Esporte no YouTube transmitirá a partida ao vivo e com imagens.

Às segundas-feiras, o UOL leva a você uma partida do melhor basquete do Brasil.

Reconhecimento ao veterano

André Góes, do Unifacisa, tem 15 temporadas de NBB. Prestes a completar 37 anos de idade, o ala é o atleta mais velho do elenco paraibano. Ainda assim, é um dos cinco jogadores com mais minutos em quadra em 2023/24.

Apesar da consistência, Góes não foi considerado um grande astro do NBB em boa parte de sua carreira. O ala só foi eleito para o Jogo das Estrelas em uma ocasião antes de 2023/24. Ele participou de boas campanhas em playoffs ao longo dos anos, principalmente com o Franca, mas nunca teve o gosto de erguer a taça da liga.

Góes recebeu nesta temporada um reconhecimento inédito: será capitão de um dos times no Jogo das Estrelas. O ala do Unifacisa liderará um dos times formados por atletas brasileiros. Ele jogará ao lado de Lucas Dias, atual MVP do evento, após selecioná-lo com a primeira escolha do Draft.

Líder nato e jogador completo. Góes não lidera o Unifacisa em pontos, rebotes, assistência ou minutos em quadra, mas entrega com eficiência em todos os aspectos do jogo. Sua experiência também contribui para uma temporada positiva do Unifacisa, vice-campeão da Copa Super 8 e bem posicionado para a disputa dos playoffs do NBB.

Outras estrelas em quadra

Ao todo, cinco atletas de Pinheiros e Unifacisa participarão do Jogo das Estrelas. Dois pelo lado paulistano (Adyel e Djalo) e três pelo lado paraibano (Rafael Rachel e Gaskins, além do capitão André Góes).

Djalo e Adyel são jogadores em ascensão no NBB. Com 22 e 21 anos de idade, respectivamente, ambos têm dígitos duplos de pontuação e se tornaram peças importantes na rotação do Pinheiros. Eles integrarão o Time Novas Estrelas, que tem Márcio (Franca) como capitão.

Um dos melhores estrangeiros do NBB, Gaskins se destaca nas bolas de três. O norte-americano é o segundo maior pontuador da liga do perímetro, e ainda arremessa com alta eficiência (43%). Já o ala-pivô Rafael Rachel é um líder defensivo, integrando o top 3 da liga em tocos por jogo.