Presidente da Portuguesa lamenta jogo contra o Santos na Vila: "Prejudica o espetáculo"

Presidente da Portuguesa, Antonio Carlos Castanheira lamentou a decisão do Santos de mandar as quartas de final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. O mandatário alegou que isso prejudica ambos os clubes e as torcidas. Na sua visão, a melhor ideia era jogar na Neo Química Arena, na sexta-feira.

"Nada contente. É um clássico que já foi final de Paulista. As duas torcidas estavam esperando ver essa quartas de final em São Paulo. Mas foi uma opção do Santos. Conseguimos uma opção, de jogar na sexta-feira na Arena Corinthians, mas o Santos bateu o pé. Chato. É ruim. Financeiramente é ruim. Em termos de evento é ruim para os torcedores. Não gostei, foi muito ruim", comentou.

"Eu não vejo ganho técnico. O Santos tem time para jogar contra a Portuguesa em qualquer estádio. O Santos com certeza vai ter mais torcida. Prejudica o espetáculo. Nas décadas de 70 e 80, os jogos sempre foram no Morumbi ou Pacaembu, nunca na Vila ou Canindé. Não entendi essa opção, mas temos que concordar", ampliou.

A diretoria santista tinha a ideia de levar o embate para a Neo Química Arena, para atrair um público maior e se aproximar da torcida que reside na capital paulista. O presidente Marcelo Teixeira alegou que tinha um acordo com o Corinthians para atuar no estádio.

Contudo, o calendário dificultou a mudança de local. Isso porque Palmeiras e São Paulo também avançaram às quartas. O Ministério Público de São Paulo não permite que dois clubes grandes atuem no mesmo dia. Assim, o Santos teria que atuar na sexta-feira para o jogo ser na capital, o que não agradou.

O Palmeiras vai receber a Ponte Preta no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. O São Paulo encara o Novorizontino no domingo, às 18 horas, no Morumbis.

Assim o Peixe recebe a Portuguesa na Vila Belmiro, às 20h15 (de Brasília) do domingo. A preferência do elenco e comissão técnica santistas, aliás, era jogar na Baixada Santista.

O Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na vice-liderança geral, com 25 pontos, três a menos que o Palmeiras. O clube de Fábio Carille avançou como líder do Grupo A. A Portuguesa ficou em segunda, com 10.