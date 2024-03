Por que David Luiz ainda é visto como importante no Flamengo, mesmo reserva

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

David Luiz não tem sido muito aproveitado no Flamengo, mas nem por isso perdeu importância internamente. Na reserva, o jogador é visto como um líder e uma espécie de mentor dos companheiros, principalmente os mais jovens.

Sem dúvida nenhuma é um ser humano com o coração enorme, ajuda muito os jovens. Não só eu. Muitos meninos se sentem aconselhados pelo David Luiz, um cara que tem experiência muito grande no futebol, uma sabedoria grande. A gente fica feliz de ter um jogador desse no Flamengo, que faz o jogador crescer. Sem dúvida alguma, é uma peça muito importante para nós. Pedro, atacante do Flamengo.

Conselhos para além do campo

Rodinei, em 2022, foi um dos "cases" de sucesso de David Luiz. Então criticado, o lateral-direito viveu seu melhor ano da carreira após seguir os conselhos do defensor, com extenso currículo na Europa. Rodinei passou a cuidar mais do corpo e ser mais disciplinado. Ele fez trabalhos fora dos treinos do Ninho do Urubu, em casa, com profissionais que trabalharam para David Luiz.

Pedro foi outro que seguiu as recomendações. O artilheiro do Flamengo em 2024 também faz trabalhos com os profissionais contratados por David Luiz.

Entre os crias da base do Fla, a "mentoria" de David Luiz já foi mencionada por Victor Hugo, no ano passado, quando o jogador passou a entrar com frequência nos jogos da Libertadores e fazer gols.

Concorrência aumenta

Prestes a fazer 37 anos, David Luiz começou a temporada como terceira opção para a zaga. A dupla Fabrício Bruno e Léo Pereira vive um momento incontestável.

Além disso, o Flamengo foi ao mercado e trouxe Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, jogador que Tite gosta muito e a quem chegou a convocar nos tempos de seleção.

O setor ficou sem Rodrigo Caio e Pablo, que tinham menos tempo em campo do que David Luiz, mas aumentavam a lista de jogadores mais rodados do elenco do Fla. Mas para Tite, a zaga está bem servida.

"O Flamengo projeta uma equipe a médio e longo prazo. independentemente do técnico. Tem dois atletas que estão jogando muito e selecionáveis. Tem o David que é um extraordinário jogador. Tem o Bahia (Cleiton) surgindo e procurando espaço. Saíram o Pablo e o Rodrigo Caio. Tem que ter na estrutura um jogador desse nível para reposição. O Léo (Ortiz) se encaixa. Tanto no perfil técnico quanto no perfil ''pessoa", disse o treinador, após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no jogo de ida da semifinal do Carioca.