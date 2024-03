Palmeiras x Ponte Preta: venda de ingressos para jogo das quartas do Paulistão começa nesta terça-feira

O Palmeiras divulgou na noite segunda-feira que a abertura das vendas de ingressos para o duelo contra a Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, acontece nesta terça-feira, às 12 horas (de Brasília), primeiramente para sócios Avanti, enquanto a venda para o público geral abrirá às 10 horas de quinta-feira.

Os bilhetes serão comercializados por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda na Arena Barueri acontecerá no dia 16 de março, data do jogo, das 12 horas até o intervalo da partida, na bilheteria principal do estádio, localizada na Av. Pref. João Vila Lobos, 1001.

Tudo definido! ?? A decisão já tem data e horário, #FamíliaPalmeiras. Vamos JUNTOS em busca da classificação! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/s05wDjzcGy ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 11, 2024

Os associados do clube social também deverão adquirir seus ingressos através do site, já que não haverá a comercialização física, no setor de cobrança localizado no 1° andar do prédio administrativo. A venda para eles estará liberada a partir das 12 horas de quinta-feira até as 12 horas de sábado.

O Palmeiras chega para as quartas de final defendendo sua invencibilidade no Estadual. Foram oito vitórias e quatro empates. Além disso, a equipe também avançou como a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, com 28 pontos conquistados em 12 jogos.

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam na Arena Barueri, no sábado, às 18 horas (de Brasília).