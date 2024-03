Palmeiras promete processar John Textor após acusação de manipulação

O Palmeiras prometeu tomar "todas as medidas legais cabíveis" contra John Textor, dono do Botafogo.

O que aconteceu

O clube paulista divulgou nota prometendo medidas contra Textor nas esferas civil, criminal e esportiva. O texto do Palmeiras destaca "declarações irresponsáveis e levianas" feitas pelo dirigente norte-americano.

A nota ainda chama Textor de um "caricato cartola à moda antiga". O posicionamento do Palmeiras prega respeito à instituição Botafogo, mas afirma que o clube carioca não soube superar a perda do Campeonato Brasileiro de 2023.

Nota do Palmeiras na íntegra

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis - nas esferas civil, criminal e esportiva - contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro.

A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos.

Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que, no ano passado, sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas.

Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga.

Ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube centenário com o qual tivemos o privilégio de disputar, em 2023, um dos mais emocionantes Brasileiros da história."

O que motivou o posicionamento do Palmeiras

Textor voltou a falar ontem (10), sem apresentar provas, sobre manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. O norte-americano alega ter posse de um áudio, "validado e autenticado por um funcionário da CBF", que revelaria caso de manipulação no futebol brasileiro.

O dirigente também abordou um suposto caso de manipulação em partida do Palmeiras. O jogo em questão é contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro de 2022.

O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo que terminou em 2022, era um jogo do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não estava envolvido. Era Palmeiras x Fortaleza. Essa evidência foi enviada para a CBF, não sei quem estava envolvido nisso, eu não estava envolvido John Textor

Textor eximiu o Palmeiras de envolvimento na suposta manipulação.

As pessoas que estamos indo atrás não são os jogadores do Palmeiras. Não tem um jogador do Palmeiras envolvido na manipulação de resultados nas nossas pesquisas nos jogos do Palmeiras. Não tem nenhum funcionário, que a gente saiba, na liderança da instituição nem o treinador e nem ninguém do Palmeiras que acreditamos estar envolvidos John Textor

As falas de Textor fizeram o STJD abrir investigação. A Procuradoria do Tribunal pediu que o dirigente apresente as supostas provas sobre propina a árbitros e manipulação no Brasileirão 2023.