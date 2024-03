Palmeiras fecha primeira fase do Paulistão com defesa instável e Flaco inspirado no ataque; veja panorama

O Palmeiras está nas quartas de final do Campeonato Paulista 2024. Tal fato já era conhecido desde a décima rodada, quando o Verdão assegurou a classificação antecipada do vencer o Mirassol. Contra o Botafogo-SP, porém, a equipe garantiu a melhor campanha geral do Estadual.

Os comandados de Abel Ferreira terminaram a primeira fase do torneio de maneira invicta pelo terceiro ano consecutivo, com 77,8% de aproveitamento. Nesta edição, a equipe acumula oito vitórias e quatro empates, com 20 gols marcados e apenas nove sofridos.

O Palmeiras conseguiu uma parte de seus bons resultados "na marra" neste ano. Longe de apresentar seu melhor futebol, o time mostrou alguns problemas defensivos nas primeiras partidas do ano, mas conseguiu revertar placares e fechar a primeira fase com vitória.

Um dos pontos em que o Alviverde pecou neste início de ano foi o setor defensivo, que era um dos trunfos da equipe em 2023. No entanto, em 12 jogos do Estadual, a defesa do clube, com Murilo, Gustavo Gómez e Luan como principais peças, passou apenas três jogos sem ser vazada - contra São Bernardo, Red Bull Bragantino e Botafogo-SP.

Além disso, a equipe sofreu quatro dos nove gols durante os minutos finais das partidas, o que demonstrou uma certa instabilidade em manter vantagens no placar. O maior exemplo disso foi o Derby contra o Corinthians, quando viu o rival marcar duas vezes em 12 minutos.

Para efeito de comparação, nas últimas duas campanhas de título, por exemplo, o Verdão concedeu oito gols no total durante a fase de grupos. A defesa foi vazada três vezes em 2022, enquanto sofreu cinco gols em 2023. Assim, a linha defensiva de 2024 requer ajustes para retomar sua melhor versão.

Ataque com um inspirado Flaco López

Apesar das dificuldades defensivas, o Alviverde chega com confiança para as quartas de final do Paulistão. Se a defesa não vai tão bem, o ataque corresponde na frente - especialmente com Flaco López, que 'renasceu' no clube e é o atual artilheiro do Paulistão ao lado de Dellatorre, do Mirassol.

O Palmeiras termina a fase inicial do Estadual com o melhor ataque junto do São Paulo - ambos os clubes fizeram 20 gols. Flaco López foi o autor de sete dos 20 tentos do time verde e branco e, inclusive, é o líder de participações em gols da equipe.

O argentino, inclusive, está a um gol de igualar sua melhor temporada vestindo verde e branco. Em seu melhor ano no clube, marcou oito gols em 40 jogos. Apenas neste 2024, já fez sete e vai em busca de superar sua própria marca para, quem sabe, terminar 2024 como artilheiro do time.

Outro que faz ótimo início de ano é Raphael Veiga. Importantíssimo no setor ofensivo palmeirense, Veiga é o vice-artilheiro da equipe de Abel Ferreira, com seis gols, e lidera o time em passes decisivos por jogo, com 2,4 de média, segundo o Sofascore.

No meio-campo, uma peça recém-chegada foi o destaque: Aníbal Moreno. Contratado nesta temporada junto ao Racing, o argentino se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro e é o único jogador do clube a disputar todas as partidas. Além disso, é o atleta do clube com mais desarmes por jogo e se consolidou como dupla de Zé Rafael, superando Richard Ríos.

Utilização da base

Por fim, outro ponto importante a ser destacado no Palmeiras nesta primeira fase do Paulistão é a utilização da base. Jogadores como Naves, Luis Guilherme, Fabinho, Vanderlan e Garcia ganharam chances, sendo que o zagueiro foi quem acumulou mais minutos (256), seguido de perto pelo lateral esquerdo (230).

Por outro lado, os destaques do Verdão na Copinha de 2024 ainda não foram muito utilizados. Estêvão, por exemplo, entrou em três jogos e teve somente 59 minutos em campo - ainda conseguiu se destacar com uma assistência decisiva contra o São Bernardo. Por outro lado, Luighi e Vitor Reis não foram aproveitados.

É com este panorama que o Palmeiras vai para as quartas de final do Campeonato Paulista. Os comandados de Abel Ferreira terão pela frente a Ponte Preta, com data, horário e local a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Alviverde vai em busca de seu terceiro título consecutivo de Paulistão, marca que não atinge há 90 anos. O último tricampeonato paulista do clube foi em 1934, quando ainda se chamava Palestra Itália.