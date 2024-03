Palmeiras encerra concorrência por uniforme com briga entre Adidas e Puma

O Palmeiras parou de receber propostas pela concorrência de seu uniforme na próxima temporada e tem duas favoritas: Adidas e Puma.

O que aconteceu

Escolha está entre Adidas e Puma. O Alviverde decidiu abrir concorrência e recebeu ofertas de sete empresas.

Puma tem contrato com o Palmeiras até dezembro, mas quer renovar. A empresa alemã tem a parceria com o Alviverde desde 2019, e o vínculo rende R$ 42 milhões anuais ao clube.

Caso feche com a Puma, Palmeiras receberá valorização. No atual acordo, o Palmeiras tem exclusividade com a Puma no mercado brasileiro. No entanto, como a empresa tem vínculo global com o Grupo City, que adquiriu o Bahia, isso mudará em uma renovação de contrato — e os valores também.

Adidas tem apoio nos bastidores, mas patrocínio no Flamengo pesa. A empresa foi a fornecedora de material esportivo do Palmeiras entre 2006 e 2018, e até hoje tem boa relação com diretores do Alviverde. Entretanto, a Adidas não chegaria aos mesmos valores que paga ao Rubro-negro: no ano passado, o Fla recebeu cerca de R$ 60 milhões (esse valor foi menor pela falta de títulos no ano).

Palmeiras não tem prazo para anunciar vencedor da concorrência. O clube está avaliando criteriosamente todas as ofertas que recebeu, e a decisão final será tomada pela presidente Leila Pereira.

