Palmeiras diz que tomará medidas legais contra John Textor por falas irresponsáveis sobre manipulação de resultados

O Palmeiras se manifestou nessa segunda-feira sobre as declarações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, em que o norte-americano cita manipulação em jogo do Alviverde, no Campeonato Brasileiro de 2023. O clube informou que tomará as medidas legais cabíveis, nas esferas civil, criminal e esportiva contra Textor.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis - nas esferas civil, criminal e esportiva - contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro", diz a nota.

Nos últimos dias, John Textor tem dado declarações polêmicas sobre a arbitragem no futebol brasileiro. O dono da SAF do Botafogo falou sobre um suposto caso de manipulação no jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão da última temporada em vídeo publicado em seu site.

"O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo que terminou em 2022, era um jogo do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não estava envolvido. Era Palmeiras e Fortaleza. Essa prova foi enviada para a CBF, mas não sei quem recebeu. Não estou alegando que que isso foi recebido pela CBF. Eu não estava envolvido e tenho provas de manipulação de resultado", disse John Textor.

Na sexta-feira, o STJD aceitou um pedido para instauração de inquérito solicitado pela Procuradoria a respeito das acusações do dono da SAF do Botafogo, sobre a arbitragem. Na decisão, Perdiz definiu um prazo de três dias para que Textor apresente as provas da sua denúncia. Após a vitória contra o RB Bragantino, o norte-americano disse ter "juízes reclamando de não terem propinas pagas".

Essa não é a primeira vez que Textor indica manipulação em jogo do Verdão. Após a derrota do Botafogo para o Palmeiras, em 2023, por 4 a 3, em novembro, no Nilton Santos, pelo Brasileiro, conquistado pelo time paulista. Na ocasião, o empresário afirmou, em tom de protesto, que sua equipe havia sido "roubada" por conta da expulsão do zagueiro Adryelson, em lance polêmico ocorrido quando o duelo estava 3 a 1 para os cariocas.

"A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos", acrescentou o comunicado.

Confira o comunicado completo do Palmeiras

Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que, no ano passado, sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas.

Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga.

Ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube centenário com o qual tivemos o privilégio de disputar, em 2023, um dos mais emocionantes Brasileiros da história".