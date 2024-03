Otero fecha primeira fase do Paulistão como líder em participações em gols do Santos

Na primeira fase do Paulistão, Otero foi um dos destaques do Santos, sendo peça importante para a campanha do time. O jogador terminou como líder em participações em gols no Peixe.

Em 11 jogos, sendo sete como titular, o venezuelano ajudou os comandados de Carille a marcarem cinco tentos. Foram duas redes balançadas e três assistências.

Furch (3), Giuliano (3) e Morelos (3) fecham o top quatro. Já contabilizando apenas gols, o centroavante argentino lidera com três, ao passo que o Otero é o primeiro em passes para os companheiros marcarem.

Só sei que eu te amo e sempre vou te amar! ? pic.twitter.com/U8varOkB4e ? Santos FC (@SantosFC) March 10, 2024

Com a ajuda do meia, o Santos garantiu a liderança do Grupo A e a segunda campanha geral, com 25 pontos. Além do mando nas quartas, o Peixe já tem a vantagem de decidir em casa se passar para a semifinal.

Na próxima fase, o Alvinegro Praiano terá pela frente a Portuguesa, que terminou com dez pontos, na segunda colocação da chave do time de Carille.