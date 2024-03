Neymar está entre os atletas mais ricos de todos os tempos; veja lista

Com uma fortuna de US$ 1,01 bilhão (cerca de R$ 5,02 bilhões), Neymar figurou entre os atletas mais ricos de todos os tempos e foi o único brasileiro presente na lista divulgada pelo site Sportico.

O que aconteceu

O portal especializado em finanças do esporte divulgou uma lista com os 50 atletas mais ricos de todos os tempos. Os valores incluem salários, patrocínios e outras receitas.

No levantamento, Neymar ficou na 16ª posição, com uma fortuna avaliada em US$ 1,01 bilhão (cerca de R$ 5,02 bilhões). O atacante foi o único brasileiro presente na lista.

.@Sportico's top 50 highest-paid athletes of all time by sport



What's surprising to you here? pic.twitter.com/GoWbg8FqAh -- Lev Akabas (@LevAkabas) March 8, 2024

O primeiro colocado do ranking foi Michael Jordan, que acumulou US$ 3,75 bilhões (cerca de R$ 18,7 bilhões) ao longo da carreira. Tiger Woods, com US$ 2,66 bilhões (cerca de R$ 13,2 bilhões), e Cristiano Ronaldo, com US$ 1,92 bilhão (cerca de R$ 9,5 bilhões), completaram o pódio, respectivamente.

LeBron James (5º), Lionel Messi (7º) e Lewis Hamilton (19º) foram outros nomes de destaque no levantamento. Mike Tyson e Kevin Durant também marcaram presença entre os 20 primeiros.

Veja a fortuna dos 20 primeiros