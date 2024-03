Milly revela conversa com Cuca: 'Você foi histórico, mas precisa agir'

Milly Lacombe revelou no Fim de Papo a conversa que teve com Cuca após o treinador citá-la em seu discurso sobre violência de gênero. A colunista do UOL classificou o depoimento de Cuca como histórico, mas cobrou que suas palavras venham acompanhadas de ações.

'Pela primeira vez um boleiro falou em violência de gênero': "Foi uma noite histórica para mim, uso essa palavra com muita responsabilidade, eu sei que a luta das mulheres foi o que nos trouxe até aqui. A gente está carregando dores e sofrimentos indizíveis e muitas de nós não conseguimos lidar com isso, é natural que assim seja. Eu coloco como histórico porque pela primeira vez um boleiro falou em violência de gênero, colocando as vítimas, a condição feminina, no centro e se tirando do centro. O discurso do Cuca até ontem era: 'eu tô sofrendo, está difícil para mim, é uma injustiça'. Ontem, ele mudou. Então, no grande edifício do machismo e da misoginia, nessa noite de 10 de março, foi feita uma rachadura. Se esse edifício vai ruir, a gente ainda não sabe, mas tem uma rachadura nele".

'Eu falei exatamente isso para o Cuca?': "O Cuca não vai acabar como herói, óbvio que não, o passado não se apaga, mas ele pode acabar como pioneiro. Vai depender do que ele fizer a partir de agora, foi o que eu falei para ele quando ele me ligou. Eu falei exatamente isso — 'o que você fez ontem foi histórico e eu entendo que tem uma dose de coragem nisso, porque você está sendo o primeiro, mas se você não agir, não terá adiantado nada, a noite de ontem vai ser apagada'. Então, agora, serão necessárias ações. Mas a gente precisa reconhecer que o que a gente pedia, que era 'manifestem-se', alguém falou, então a gente precisa colocar que ele foi o primeiro a falar. O que vamos fazer com isso? Para onde a gente daqui? Eu acho que a gente abre mão das nossas dores para que nossas filhas e nossas netas passem pelo que a gente passou".

'Ontem o Cuca já impactou muitos homens': "A gente vai precisar dos homens nessa luta, o Cuca é um ídolo para muita gente. A mesma sociedade que nos estupra a cada 8 minutos só ouve a voz de um homem, quando ele fala para homens. Então, tem muita gente que não vai me ouvir, não vai ouvir a Marília, não vai ouvir nenhuma mulher que está aqui, mas quando o Cuca falar, tenho certeza que ontem o Cuca já impactou muitos homens. Eu falei com amigos meus e eles estão realmente impactados. O que vamos fazer com isso? O Cuca tem muito a fazer e a gente também, porque vamos continuar cobrando. A gente vai continuar berrando".

