Mesmo com vice, Arthur Elias elogia participação do Brasil na Copa Ouro: "Avanço muito grande"

Apesar da derrota para os Estados Unidos, por 1 a 0, na decisão da Copa Ouro Feminina da Concacaf, o treinador Arthur Elias viu a participação do Brasil no torneio como positiva para a evolução da equipe.

"Foi muito produtiva, como a gente já esperava. A Copa Ouro foi de muita importância para a Seleção Brasileira, para o processo que a gente vem fazendo", disse.

"A gente traçou um plano com as atletas desde o início, para que a gente chegasse à final e pudesse ser campeão, mas com um caminho proposto. O grupo entendeu muito bem as ideias, tivemos um convívio excelente, um engajamento e comprometimento das jogadoras muito forte, fizemos muitas avaliações. Com certeza a Seleção Brasileira teve um avanço muito grande dentro do que eu espero", completou.

Grande caminhada de todo o grupo na Copa Ouro. Nosso agradecimento pelo apoio da torcida. Agora é foco no próximo compromisso! Seguimos! ?? ? Leandro Lopes / CBF pic.twitter.com/G7ogJlrHjY ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 11, 2024

Arthur Elias ainda disse acreditar que a Seleção Brasileira fez um grande jogo e tinha condições de vencer a final contra os Estados Unidos, país que é o maior vencedor da Copa do Mundo Feminina, com quatro títulos.

"Eu vi uma equipe muito competitiva, enfrentou um grande adversário. Tivemos mais chances do que os Estados Unidos no jogo, mais volume, finalização, troca de passes. Tiro tudo o que a gente veio fazer aqui como um grande ganho na preparação da Seleção Brasileira", falou.

O próximo desafio do Brasil será pelas semifinais da SheBelieve Cup, contra o Canadá. A partida está marcada para o dia 6 de abril, às 16h30 (de Brasília).