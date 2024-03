Melo e Zverev perdem nas oitavas e deixam Masters 1000 de Indian Wells

Na noite desta segunda-feira, o mineiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev pararam nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida foi diante dos cabeças de chave 2, o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek. Em 1h24min, os adversários marcaram 6/3 e 6/4, no Indian Wells Tennis Garden.

O próximo torneio da dupla será o Masters 1000 de Miami, a partir do dia 20 deste mês, na Flórida.

"Hoje não deu para nós aqui. Eles jogaram melhor. Tivemos algumas poucas chances para tentar voltar no jogo, uma hora até para passar na frente no segundo set. Mas, é um time que vem jogando muito bem e temos de estar muito afinados no dia e eles estavam mais que a gente", explicou Marcelo.

No primeiro set, Dodig e Krajicek conseguiram uma quebra no sexto game, marcando 4/2, e mantiveram a vantagem para vencer por 6/3.

No segundo set, mais uma vez, a vitória veio com um único break, desta vez no quinto game. Melo e Zverev tiveram chance de devolver a quebra em seguida, mas os adversários salvaram e abriram 4/2, para depois fechar em 6/4.

Esta foi a 15ª participação de Melo em Indian Wells e, pelo segundo ano seguido, fez parceria com Zverev. Na Austrália, onde ocorreu a abertura da temporada, e na gira sul-americana no saibro, o mineiro esteve ao lado do holandês Matwe Middelkoop.

É a 18ª temporada de Melo no circuito e o mineiro soma 618 vitórias na carreira. Em 2024, são seis - uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, e duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, e uma em Indian Wells. No ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece em 55º lugar, com 1.600 pontos. Zverev é número 6 no ranking de simples.