Mayke retorna de lesão em boa fase e acirra disputa por titularidade no Palmeiras

Na noite do último sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 na Arena Barueri, em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Um dos destaques do duelo foi o lateral Mayke, que deu a assistência para o único gol do triunfo, marcado por Rony.

Mayke voltou bem de lesão e fez uma ótima partida diante da equipe de Ribeirão Preto. De acordo com dados do Sofascore, o lateral teve um ótimo desempenho ofensivo: além da assistência, deu três passes decisivos, criou uma grande chance e acertou os três dribles que tentou.

Defensivamente, Mayke também fez sua parte. Completou 95% dos passes (acertou 55 de 58), teve uma média de 80% de acerto em bolas longas e realizou quatro desarmes. Com isso, o jogador vem acirrando a disputa com Marcos Rocha por uma vaga no time titular.

Com o esquema de três zagueiros utilizado por Abel neste início de temporada, Marcos Rocha ganhou chances na linha de três defensiva, enquanto Mayke foi usado como um ala pelo lado direito. Ou seja, até a lesão do camisa 12, os dois vinham atuando juntos.

No entanto, Mayke acabou sentindo um problema na coxa direita após a decisão da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo, logo no início do mês de fevereiro. Com isso, Marcos Rocha foi alternando posições - ora jogava como um terceiro zagueiro, ora como ala direito.

#Paulistão ?? Mayke foi o Destaque Sofascore de Palmeiras 1-0 Botafogo-SP! ?? 1 assistência

? 3 passes decisivos (!)

?? 1 grande chance criada

? 55/58 passes certos (95%!)

?? 4/5 bolas longas certas (80%!)

? 3/3 dribles certos (100%!)

? 4 desarmes (!)

? Nota Sofascore 8.1 pic.twitter.com/uMud17wv58 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 9, 2024

Foi em meio à sequência como titular que Marcos Rocha se tornou o "garçom" do Verdão nesta edição do Estadual - acumula cinco assistências e disputou 11 dos 13 jogos que o Palmeiras fez na temporada, se consolidando como titular.

Apesar dos dois disputarem a posição de ala pelo lado direito, a tendência é que Mayke e Marcos Rocha sigam atuando juntos, muito por conta da lesão de Gustavo Gómez. O zagueiro fraturou o dedo do pé esquerdo durante o Derby e ficará fora dos gramados por algum tempo.

Contudo, quando o capitão alviverde estiver de volta, a vaga do lado direito palmeirense deve ficar mais disputada. Mayke voltou efetivamente de lesão no último Choque-Rei, quando entrou no lugar justamente de Marcos Rocha na segunda etapa, e teve boa atuação nos 45 minutos finais.

Para efeito de comparação, no clássico contra o São Paulo, Mayke teve um desarme a mais que Rocha e uma média de 95% de acerto nos passes, contra 80% de Rocha, e ambos tiveram uma interceptação. Já em duelos pelo chão ganhos, Mayke teve três em cinco, enquanto o camisa 2 teve um em quatro, conforme o Sofascore.

De qualquer forma, cabe a Abel Ferreira decidir se Mayke será titular do Palmeiras no duelo das quartas de final do Paulistão. O confronto do Alviverde com a Ponte Preta está previsto para o próximo domingo, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).