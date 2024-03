Marcelo pede desculpa à torcida após derrota do Fluminense para o Flamengo

O Fluminense viu a chance de chegar ao tri do Campeonato Carioca ficar mais distante, já que foi derrotado por 2 a 0 no primeiro duelo contra o Flamengo, na semifinal do Estadual. O lateral esquerdo Marcelo, acionado no decorrer do clássico na vaga de Diogo Brabosa, pediu desculpa à torcida pela atuação ruim da equipe.

"Primeiramente pedir desculpa ao torcedor. O torcedor esperava mais, o Diniz esperava mais e a gente esperava mais. É chato, mesma situação do ano passado. A gente tem que honrar esta camisa. Sabemos do que o Fluminense é capaz", disse.

Apesar da boa vantagem construída pelo Flamengo no primeiro jogo da semifinal, Marcelo ainda acredita na classificação do Fluminense.

"Perdemos e temos a oportunidade de jogar de novo. Vai ser diferente. Mostramos ano passado que poderíamos ser campeões e conseguimos. Não tem nada perdido. Temos capacidade de fazer gols, mas tenho certeza que no próximo jogo será diferente", declarou.

O Fluminense vai precisar vencer por três ou mais gols de diferença para chegar à decisão do Carioca no tempo regulamentar. O jogo de volta está marcado para sábado, às 21h (de Brasília).