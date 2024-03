Lula defende que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil: "Crime imperdoável"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva entende que Robinho deve cumprir pena no Brasil. O ex-jogador foi condenado em última instância pela justiça italiana por conta de uma agressão sexual cometida em 2013 contra uma mulher albanesa.

O ex-jogador do Santos foi condenado a nove anos de prisão e vai descobrir no dia 20 de março se vai cumprir pena no Brasil, após julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"Todas as pessoas que cometeram crime de estupro têm que ser presas. A pessoa precisa aprender que a relação sexual não é apenas o desejo de uma parte, é a concórdia das partes. Então, um homem, um jovem que tem dinheiro, um jovem rico, famoso, pratica estupro coletivo e acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado, cria vergonha, sabe?", disse Lula ao SBT.

"Então, o estupro é um crime imperdoável. A pessoa tem que ser condenada, tem que ser julgada, tem que ser condenada. O Robinho já foi condenado na Itália e era para ele estar cumprindo pena, que agora vai ser julgado este mês", concluiu.

Relembre o caso Robinho

O crime aconteceu em 2013, em uma boate em Milão, na Itália, e foi confirmado pelos policiais que colocaram escutas no carro do então jogador do Milan. Em dezembro de 2020, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela justiça italiana por estupro coletivo contra uma jovem albanesa.

Após a defesa recorrer, a decisão foi confirmada pela suprema corte da Itália em janeiro de 2022. Em fevereiro, foi expedido um mandado de prisão internacional.

Agora, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar no dia 20 de março se Robinho cumprirá pena no Brasil. Caso seja condenado, a defesa do ex-jogador ainda poderá entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).