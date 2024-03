Lucas Moura lidera estatísticas ofensivas do São Paulo no Campeonato Paulista

O atacante Lucas Moura vem sendo um dos grandes destaques do São Paulo neste início de temporada. Aos 31 anos, ele lidera as estatísticas ofensivas de sua equipe nesta edição do Campeonato Paulista.

Segundo o Sofascore, o camisa 7 do Tricolor é o que mais possui assistências (3) e que tem mais participações em gols (5). Ele também é o que menos precisa de minutos em campo para participar de um tento (84) e que tem mais eficácia em seus duelos (65%).

Além disso, Lucas Moura é o jogador do São Paulo que mais acertou dribles (16) e que possui maior aproveitamento em suas tentativas de finta (65%).

Lucas Moura (31 anos) entre todos do @SaoPauloFC em 2024: 1º em Nota Sofascore (7.47)

1º em assistências (3)

1º em participações em gols (5)

1º em mins p/ participar de gol (84?)

1º em dribles certos (16)

1º em acerto no drible (80%)

1º em eficiência nos duelos (65%) ?? pic.twitter.com/wVX2RXbFxc ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 11, 2024

Lucas Moura foi super decisivo na vitória de sua equipe sobre o Ituano, no último domingo. Já nos acréscimos, o atleta marcou, de pênalti, o gol que deu a classificação do São Paulo para as quartas de final do Campeonato Paulista de 2024.

Após passagens por grandes clubes da Europa, como Paris Saint-Germain e Tottenham, Lucas retornou ao time do Morumbis no meio do ano passado. Ele foi um dos destaques na conquista do título inédito da Copa do Brasil, em 2023.

No fim do ano passado, o atleta teve seu vínculo renovado com o São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2026. O próximo compromisso de Lucas com o Tricolor está marcado para domingo, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Estadual.