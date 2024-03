Lecce demite treinador que atingiu jogador adversário com uma cabeçada

Nesta segunda-feira, o Lecce anunciou a demissão do treinador Roberto D'Aversa. O técnico foi expulso na última partida de sua equipe, diante do Hellas Verona, por dar uma cabeçada em um jogador adversário.

A confusão aconteceu ao fim do empate em 1 a 1 entre as duas equipes. D'Aversa entrou no campo e desferiu uma cabeçada no atacante Thomas Henry. Os dois foram expulsos.

De acordo com o treinador, o jogador rival vinha provocando seu time nos últimos minutos de jogo. Roberto D'Aversa, entretanto, reconheceu que sua atitude passou dos limites.

"Não foi um gesto bonito, admito e não tem desculpa. Me expliquei às pessoas de Verona. Não entrei em campo para fazer isso", disse D'Aversa em entrevista à Sky Sports.

Depois do jogo, o Lecce publicou um primeiro comunicado pedindo desculpas pela atitude de seu treinador e reforçou que isso é uma violação dos princípios e valores do esporte. Um dia depois, o clube italiano anunciou a demissão de Roberto D'Aversa através das redes sociais.

?? Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto. pic.twitter.com/es0V3cLV1x ? U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 11, 2024

O comandante estava no Lecce desde junho de 2023. Em 30 jogos, conquistou seis vitórias, foi derrotado 14 vezes e empatou em 10 oportunidades. O time se encontra na 15ª posição no Campeonato Italiano com 25 pontos, um a mais que o primeiro clube dentro da zona da rebaixamento.

O Lecce volta a campo neste sábado sábado, às 14 horas (de Brasília), diante da Salernitana. O Hellas Verona, por sua vez, encara o Milan neste domingo, às 11 horas.