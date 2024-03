Kimmich comenta possível renovação com o Bayern: "Ninguém falou comigo ainda"

No último sábado, o Bayern de Munique atropelou por 8 a 1 o Mainz 05, em casa, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. O camisa 6 dos Bávaros, Joshua Kimmich, em entrevista ao jornal alemão Bild, comentou sua possível renovação com o clube, em que tem contrato até o meio de 2025. O atleta afirmou que ainda não foi procurado pelos dirigentes e manteve seu futuro em aberto.

"Ninguém falou comigo ainda. Vamos ver o que acontece. Para mim o mais importante é ter um bom desempenho, não posso influenciar o resto", afirmou o alemão.

Kimmich foi especulado no PSG, Real Madrid e Barcelona na temporada passada, entretanto, considerado fundamental no elenco para o treinador Thomas Tuchel, o Bayern segurou o jogador. Os executivos do clube alemão projetam uma reformulação para os próximos anos, com o próprio treinador deixando o comando técnico da equipe.

Conforme publicado pelo Bild, Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirma que o prazo para as conversas da renovação começarem será "no final de março ou abril", após a pausa internacional para as seleções.

No clube alemão desde a temporada 15/16, Kimmich soma 41 gols e 101 assistências. Foi oito vezes campeão do Campeonato Alemão, além de três Copas da Alemanha, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.