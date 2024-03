Já experiente no Paulistão, Carpini tira lições de classificação sofrida do São Paulo e projeta quartas

O técnico Thiago Carpini quase viu tudo ir por água baixo quando o Ituano empatou o placar nos últimos minutos do jogo contra o São Paulo, no último domingo, em Itu. Entretanto, o gol salvador de Lucas e a classificação à fase mata-mata do Campeonato Paulista fizeram o treinador respirar e tirar algumas lições importantes.

Após a partida, em entrevista coletiva, Carpini citou que o sofrimento no fim deixou alguns aprendizados. Porém, ele ressaltou que há pontos positivos que precisam ser ditos.

"Sempre tem coisas positivas e negativas a se tirar depois de um jogo. Foi mais um aprendizado, temos que controlar melhor o jogo quando estamos com placar favorável. É uma coisa que temos trabalhado de maneira bem enfática. Eu prefiro enxergar o lado positivo da coisa, o aprendizado de não desistir e buscar uma vitória heroica", avaliou.

Agora, o São Paulo entra na fase decisiva do Paulistão, o que não é nenhuma novidade para Carpini. Já experiente na competição, o comandante planeja passar as suas vivências aos atletas para que o Tricolor avance de fase. No último ano, o Água Santa comandado por ele chegou até a decisão estadual.

"O mata-mata não é novidade, já enfrentamos isso na Supercopa e fomos muito bem. Devo ser o treinador mais novo do Paulista e com mais jogos. Sem soberba, pelo amor de Deus, mas modéstia à parte, eu conheço bem a competição. Pretendo passar um pouco do que vivi, meus erros, acertos, para fazer um jogo seguro, equilibrado, para avançar um pouco mais, porque o São Paulo merece", disse o técnico.

O adversário nas quartas de final será o Novorizontino, segundo colocado do Grupo D, mas com a mesma pontuação do São Paulo, líder da chave. Carpini projeta um confronto duro, mas alerta que o Tricolor não pode voltar a cometer os mesmos erros.

"O Eduardo (Baptista) foi meu treinador como atleta, é uma equipe que está há três ou quatro anos junta, é sólida, é competitiva, mas agora começa outra competição. Um mata-mata na nossa casa, no Morumbis, e não podemos errar como erramos em outros momentos. Mas também temos coisas boas a serem repetidas. E com certeza, eles também não podem errar, jogo contra o São Paulo, no Morumbis, não é fácil. Vai ser um jogo difícil, de paciência e detalhe. O que precisávamos era ir adiante, por que isso estava no nosso planejamento para a temporada", concluiu.

Apesar do susto, o São Paulo está garantido no mata-mata, uma tradição que já dura mais de 20 anos. O duelo com o Novorizontino ainda não tem data ou horário confirmados, mas será no Morumbis.