Giro: Com emoção até o fim, Chelsea vence o Newcastle pelo Inglês

Nesta segunda-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Newcastle pelo placar apertado de 3 a 2. Os mandantes contaram com atuação decisiva do jovem Cole Palmer, que cravou o segundo gol e deu uma assistência.

Com os três pontos, o Chelsea permanece na 11ª colocação da competição, com 39 pontos somados. Já o Newcastle perde a chance de subir algumas posições e estaciona no 10º lugar, com 40 pontos.

O Chelsea volta aos gramados no próximo domingo, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no Stamford Bridge, contra o Leicester City, às 9h45 (de Brasília). O Newcastle United, por sua vez, também pela Copa da Inglaterra, neste sábado, visita o Manchester City, no Etihad Stadium, às 14h30.

O Chelsea inaugurou o marcador aos 6 minutos do primeiro tempo. Gusto recebeu pela direita e cruzou rasteiro para a grande área. A defesa do Newcastle afastou mal e a bola sobrou nos pés de Cole Palmer, que chutou forte, em direção ao gol. Antes de entrar, a bola desviou em Nicolas Jackson e morreu no fundo das redes.

O empate do Newcastle saiu aos 43 minutos. O brasileiro Bruno Guimarães retomou a posse de bola no campo de ataque e serviu Alexander Isak, que finalizou de pé direito no cantinho do goleiro.

Aos 12 minutos da etapa complementar, o Chelsea assumiu novamente a liderança do placar. O argentino Enzo Fernández tocou para Cole Palmer entre os zagueiros. O camisa 20, mesmo com a marcação acirrada, acertou um foguete de pé esquerdo, marcando o segundo dos mandantes.

Aos 31 minutos, Nicolas Jackson puxou contra-ataque pela esquerda e tocou para Conor Gallagher. O inglês apenas deixou para Mudryk, que fintou os zagueiros e tocou na saída do goleiro para marcar o terceiro do Chelsea.

O Newcastle marcou o último gol do duelo aos 45 minutos. Jacob Murphy na entrada da área, avançou e chutou forte no canto esquerdo de Petrovic.

Lazio perde para Udinese e desperdiça chance de encostar na parte de cima do Italiano

Nesta segunda-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio perdeu, no Estádio Olímpico, para a Udinese pelo placar de 2 a 1. Os visitantes abriram o placar aos 2 minutos da etapa complementar, com gol de Lorenzo Lucca. O empate da Lazio saiu aos 4 minutos, após Lautaro Gianetti marcar contra. Todavia, em seguida, Oier Zagarra cravou o segundo da Udinese, aos 6 minutos.

Almeria busca empate nos acréscimos contra o Sevilla pelo Espanhol

Pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almeria e Sevilla empataram em 2 a 2. Adrian Embarba abriu o placar para os mandantes, aos 38 minutos da primeira etapa. A virada do Sevilla saiu no fim de jogo, com gols de Lukebakio e Ocampos, aos 36 e 41 minutos, respectivamente. Entretanto, aos 50 minutos, Milovanovic deixou tudo igual.

Gil Vicente e Chaves empatam pelo Campeonato Português

Pela 25ª rodada do Campeonato Português, Estádio Cidade de Barcelos, Gil Vicente e Chaves não saíram do 0 a 0. Depú, do Gil Vicente, foi expulso aos 45 minutos da etapa complementar.