Gallo justifica jogo na Vila após estudar mudança para capital e diz que Santos está "satisfeito"

Coordenador esportivo do Santos, Alexandre Gallo falou nesta segunda-feira sobre a decisão de mandar a partida das quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, na Vila Belmiro. A diretoria do Peixe estudou levar o jogo para a Neo Química Arena, mas não conseguiu por conta do calendário.

"Existia uma opção para sexta-feira, mas optamos por jogar na Vila. è nossa casa, nosso domínio. Vamos jogar para fazer o nosso melhor e passar de fase, respeitando a Portuguesa. Teríamos que jogar na segunda ou quarta-feira que vem e teremos atletas importantes que vão para a seleção. Ventilou-se jogar na sexta, mas teríamos um tempo de preparação mais curto. Preferimos trabalhar mais, usar nossa casa e contar com nossa torcida local", disse.

O Alvinegro Praiano encara a Portuguesa na Vila Belmiro, às 20h15 (de Brasília) do domingo. A preferência do elenco e comissão técnica, aliás, era jogar na Baixada Santista.

"Decidimos em conjunto, principalmente com nosso presidente. Haveria a possibilidade de jogar aqui desde que o São Paulo passasse em segundo. Aí abrira a chance de jogar em São Paulo. Mas o mais importante é que estamos satisfeitos com a data", comentou Gallo.

Por fim, o dirigente evitou pensar na possibilidade do Santos jogar as semifinais na capital paulista. O ex-jogador pregou foco total na Lusa.

"Não pensamos nessa situação (semifinal na capital). Nosso foco é na Portuguesa, com respeito. Sabemos da nossa força, jogando em casa. Esperamos fazer um grande jogo", finalizou.

O Peixe encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na vice-liderança geral, com 25 pontos, três a menos que o Palmeiras. O clube de Fábio Carille avançou como líder do Grupo A.