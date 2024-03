'Futuro brilhante': Bidon soma pontos após chance inesperada no Corinthians

Breno Bidon foi uma boa notícia no empate do Corinthians em 0 a 0 com o Água Santa, pela despedida do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Destaque da base, Bidon entrou no intervalo em uma "fogueira" e se destacou na função de primeiro volante.

O Corinthians levou um sufoco do Água Santa no primeiro tempo e ainda viu Ryan ser expulso no último minuto. Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, o Timão sofreu menos. E uma das razões é Breno Bidon.

Aos 19 anos, o garoto não tremeu mesmo em um cenário atípico de time reserva e foi elogiado por Bruno Lazaroni. O auxiliar comandou o Corinthians na ausência do suspenso António Oliveira.

Breno Bidon é excelente jogador, uma joia. Não gostamos de individualizar pós-jogo, mas ele tem futuro brilhante pela frente Bruno Lazaroni, auxiliar do Corinthians, em entrevista coletiva

Processo físico

Breno Bidon passa por treinamentos individualizados para ficar mais forte. O entendimento do Corinthians é que ele precisa de ganho de massa muscular para competir com os mais velhos.

Bidon já melhorou nesse sentido e, após a boa impressão contra o Água Santa, a expectativa dele é ganhar mais minutos, seja como primeiro ou segundo volante.

O Timão crê que Breno Bidon tem qualidade técnica de sobra e, se estiver bem fisicamente, vai se destacar.

E a renovação?

O Corinthians acertou um contrato longo para Bidon há algumas semanas, mas o acordo não foi registrado na CBF.

O Timão afirma que restam burocracias para o vínculo ser estendido e que não há motivo para preocupação.

O contrato deve ser renovado até 2028, com multa rescisória para o futebol internacional de 50 milhões de euros (R$ 272 mi).