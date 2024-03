FPF define datas, horários e locais dos jogos das quartas de final do Paulistão; confira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira as datas, horários e locais dos jogos válidos pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, que acontecerá nos dias 16 e 17 de março.

O jogo que abre as quartas é Palmeiras x Ponte Preta. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Dono da melhor campanha, o Verdão fechou a primeira fase com 28 pontos e na liderança do Grupo B. A Ponte ficou em segundo lugar da chave, com 17 pontos.

Já no domingo, acontecem os outros três jogos. O São Paulo, que avançou em primeiro lugar do Grupo D, com 22 pontos, receberá Novorizontino, às 18 horas, no Morumbis. O Tigre terminou a fase de grupos com a mesma pontuação do Tricolor.

TUDO PRONTO!

O Santos, por sua vez, jogará na Vila Belmiro, diante da Portuguesa. A partida, que acontece às 20h15, definirá o último classificado às semifinais do Estadual. O Peixe foi dono da segunda melhor campanha, com 22 pontos. Do outro lado, a Lusa, com 10 ficou em segundo lugar do Grupo A.

Já, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira se enfrentam às 16 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Massa Bruta finalizou a primeira fase com 21 pontos, enquanto o time de Limeira ficou com 17.

Confira os jogos das quartas do Paulistão:

Sábado, 16 de março de 2024



Palmeiras x Ponte Preta, às 18 horas, na Arena Barueri

Domingo, 17 de março de 2024



Red Bull Bragantino x Inter de Limeira, às 16 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista



São Paulo x Novorizontino, às 18 horas, no Morumbis, em São Paulo



Santos x Portuguesa, às 20h15, na Vila Belmiro, em Santos