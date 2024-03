Federação confirma datas e horários das semifinais do Campeonato Mineiro

A Federação Mineira de Futebol divulgou, nesta segunda-feira, a data e o horários das partidas de volta das semifinais do Campeonato Mineiro.

No próximo sábado, o Cruzeiro vai enfrentar a Tombense, no Mineirão. A partida vai acontecer às 16h30 (de Brasília). O jogo vai ser transmitido pela Globo (somente estado de Minas Gerais), SporTV e Premiere. A partida de ida acabou empatada em 0 a 0, mesmo com o Cabuloso terminando o jogo com dois a menos.

O Cruzeiro joga por novo empate para garantir sua vaga na decisão do Mineiro.

Definidos os dias e horários dos jogos de volta das semifinais do #MineiroSicoob2024 ????#NósRespiramosFutebol #FutebolMineiro pic.twitter.com/TJV5pA5o7I ? Federação Mineira de Futebol (@FMF_Oficial) March 11, 2024

O Atlético-MG encara o América-MG no próximo domingo. A bola vai rolar na Arena Independência a partir das 19h. O jogo vai ter transmissão exclusiva do Premiere. No primeiro jogo, o Galo venceu por 2 a 0 com gols de Hulk e Paulinho.

O América precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação para a final do Estadual.