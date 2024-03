Fábio Matias valoriza garotos da base em vitória do Botafogo

O Botafogo saiu na frente na semifinal da Taça Rio ao vencer o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, no último domingo, em Bacaxá. O técnico interino Fábio Matias colocou em campo uma equipe alternativa visando o jogo decisivo contra o Red Bull Bragantino, no meio de semana, pela Pré-Libertadores, e destacou o trabalho que vem sendo feito na base do time.

"Uma valorização do trabalho de base. É um trabalho que está sendo reestruturado. Jogo difícil, o gramado ruim deixa o jogo um pouco mais lento. A nossa equipe é boa tecnicamente e sentiu isso. Com as mudanças, os meninos entraram bem e conseguimos a vitória", disse.

Fábio Matias também rasgou elogios ao jovem Yarlen, que abriu o placar na partida.

"É um menino que tem uma alegria. Tem coisas a melhorar, como qualquer outro menino da base. Ele não tem passado despercebido no processo do clube. O clube detectou coisas boas nele, mas o que a gente mais vê é jogador que faz um, dois bons jogos e não tem mais sequência. A ideia é ter sequência, desenvolver o atleta, dar tempo para ele para que tenha condições de se desenvolver", declarou.

O Botafogo encara novamente o Sampaio Corrêa no próximo domingo, no Nilton Santos. Os alvinegros podem perder por um gol de diferença que, ainda assim, irão para a final da Taça Rio.