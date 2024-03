Edmundo diz que deseja lutar contra Romário: 'Ele não quer'

Edmundo afirmou que tem o desejo de lutar contra Romário, mas frustrou os amantes do futebol ao dizer que o 'Baixinho' não aprovou a ideia.

O que aconteceu

No embalo das lutas entre famosos, Edmundo confessou que nutre a vontade de resolver os problemas com Romário dentro do ringue. Desde a época de Vasco, ambos não se dão bem.

"Eu quero lutar com o Romário, mas ele não quer", contou Edmundo em uma live no canal "Mundo Ed". O ator Eri Johnson entrou na brincadeira e chamou os ex-jogadores de "velhos".

Questionado se aceitaria lutar nos mesmos moldes de Kleber Bambam e Popó, Edmundo disse "sim" e aproveitou para convidar Romário. O clima ruim entre os dois já gerou muitas polêmicas.

Recentemente, Romário detonou o ex-companheiro de Vasco e o culpou pela derrota no Mundial de Clubes de 2000. O 'Baixinho' chegou a xingar o ídolo do Palmeiras.