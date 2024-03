Dorival convoca Fabrício Bruno, Léo Jardim e Galeno após cortes na seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciou a convocação de três jogadores para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Foram chamados o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, o goleiro Léo Jardim, do Vasco, e o atacante Galeno, do Porto (POR).

O que aconteceu

Eles substituem três jogadores que foram cortados: o goleiro Ederson, do Manchester City, o zagueiro Marquinhos, do PSG, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Ederson foi o problema mais recente, com uma lesão muscular sofrida ao se chocar com Darwin Nuñez, do Liverpool, e fazer pênalti que gerou o empate contra o Manchester City.

Marquinhos já estava fora há algumas semanas no PSG e não terá condições de defender a seleção. A ausência dele deixa Gabriel Magalhães, do Arsenal, como principal nome da zaga.

Gabriel Martinelli teve um problema no pé durante a goleada do Arsenal sobre o Sheffield United, na semana passada.

E os novatos?

O trio de convocados por Dorival Júnior aparece pela primeira vez em uma lista da seleção brasileira.

Fabrício Bruno tem se destacado na temporada atual sob o comando de Tite do Flamengo, mas mesmo no ano passado, em um Flamengo instável, já vinha jogando bem.

Léo Jardim foi peça fundamental para manter o Vasco na Série A do Brasileirão e também vive grande fase no time de Ramón Díaz.

Já Galeno é destaque no Porto. Ele tem 26 anos e foi formado no futebol português. Havia a possibilidade de ser chamado para a seleção local, mas o Brasil foi na frente para contar com ele.

"São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses dois amistosos iniciais", Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira

Agenda da seleção

A seleção enfrenta a Inglaterra, em 23 de março, no estádio de Wembley, em Londres. Já o jogo contra a Espanha será no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri.

Como fica a lista

Goleiros:

Bento - Athletico-PR

Léo Jardim - Vasco

Rafael - São Paulo

Laterais:

Danilo - Juventus (ITA)

Yan Couto - Girona (ESP)

Ayrton Lucas - Flamengo

Wendell - Porto (POR)

Zagueiros:

Beraldo - PSG (FRA)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Fabrício Bruno - Flamengo

Murilo - Palmeiras

Meio-campistas:

André - Fluminense

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

João Gomes - Wolverhampton (ING

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Pablo Maia - São Paulo

Atacantes:

Endrick - Palmeiras

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Galeno - Porto (POR)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Richarlison - Tottenham (ING)

Savinho - Girona (ESP)

Vini Jr - Real Madrid (ESP)