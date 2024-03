CR7 marca, mas Al-Nassr perde para Al-Ain nos pênaltis e dá adeus à Champions da Ásia

Cristiano Ronaldo está fora da briga pelo título da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta segunda-feira, o Al-Nassr até venceu o Al-Ain por 4 a 3, em casa, mas acabou sendo derrotado por 3 a 1 nos pênaltis, pelas quartas de final do torneio. Na ida, o time do português perdeu por 1 a 0.

Agora, o Al-Nassr muda o seu foco para o Campeonato Saudita. O próximo jogo do clube será contra o Al Ahli, na sexta-feira, fora de casa. Já o Al-Ain, enquanto aguarda o adversário das semifinais, que será Al Hilal ou Al Ittihad, visitará o Ajman Club pelo Campeonato Emiradense, também na sexta-feira.

O jogo

O Al-Ain abriu o placar aos 28 minutos de jogo. Alejandro Romero achou um belo passe para Rahimi, que avançou e tocou entre as pernas do goleiro Najjar. Ele também marcou o único gol da partida da ida. Rahimi anotou o segundo dos visitantes aos 45 minutos, com um chute fechado no contrapé de Najjar.

Nos acréscimos, o Al-Nassr chegou a diminuir com Ghareeb, após saída atrapalhada do goleiro Khalid Essa. Logo no começo da segunda etapa, aos seis minutos, Otávio tentou um cruzamento e Khalid Essa desviou para o fundo das próprias redes. Aos 27, Alex Telles bateu falta com muito veneno e virou o jogo para o Al Nassr, empatando o agregado.

Com isso, o jogo foi para a prorrogação. E, logo aos 8 minutos do tempo extra, Yahna foi expulso com um cartão vermelho direto e deixou o Al-Nassr com um jogador a menos.

O primeiro gol da prorrogação saiu aos 13 minutos da primeira parte, depois de uma falha de Najjar. Após cruzamento, o goleiro não conseguiu agarrar a bola. Ela escapou de suas luvas, bateu no travessão e sobrou limpa para Alshamsi devolver a vantagem ao Al-Ain.

No fim, já aos 13 da segunda etapa, Cristiano Ronaldo foi derrubado na área, gerando pênalti. O próprio craque português chamou a responsabilidade e converteu, igualando o placar agregado novamente.

Nos pênaltis, o Al-Nassr desperdiçou três das quatro cobranças que teve: Brozovic parou na defesa de Khalid Essa, Alex Telles acertou o travessão e Otávio chutou para fora. O Al-Ain acertou todos os seus três tentos e está nas semifinais da Champions da Ásia.