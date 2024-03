Corinthians se reapresenta após empate com Água Santa e inicia preparação para enfrentar São Bernardo

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira após o empate em 0 a 0 com o Água Santa, na despedida da equipe no Campeonato Paulista. O grupo iniciou a preparação para a partida contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Quem atuou no duelo contra o Água Santa ficou apenas na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava, com treino regenerativo e circuitos. O restante do grupo participou de atividades na academia e depois realizou trabalhos com bola no gramado.

O técnico António Oliveira orientou um exercício de posse de bola em campo reduzido, além de treino tático em preparação a próxima partida. Ao final, os atletas treinaram cobranças de pênaltis.

O elenco volta a treinar na terça-feira, no período da manhã, dando continuidade aos últimos ajustes antes do duelo contra o Bernô.

O jogo diante do São Bernardo será disputado na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio 1º de Maio. Um empate leva o confronto para as penalidades máximas.

Para o compromisso, o Corinthians terá o retorno de nomes como António Oliveira e Gustavo Henrique, suspensos na última rodada do Paulista. A expectativa é que Raniele, que sofreu trauma no tornozelo direito, também fique à disposição.