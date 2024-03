Corinthians e mais: quem foi melhor que a Portuguesa, mas caiu no Paulista

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians e outros quatro times fizeram mais pontos que a classificada Portuguesa e poderiam estar nas quartas de final do Campeonato Paulista caso estivessem no Grupo A do torneio.

Quem passaria?

Corinthians, São Bernardo, Mirassol, Água Santa e Botafogo-SP teriam ido às quartas se estivessem no Grupo A. Todos eles acabaram eliminados em seus grupos mesmo tendo feito mais do que os 10 pontos que a Portuguesa fez no torneio.

Dentre eles, o São Bernardo fez a melhor campanha. O Tigre fechou a primeira fase com 21 pontos, um a menos que São Paulo e Novorizontino, que se classificaram no Grupo D. O Botafogo-SP foi o lanterna desta chave, com 12 pontos.

Corinthians e Mirassol fecharam o Campeonato com 14 pontos. Os dois foram eliminados no Grupo C, ficando atrás de Bragantino (21) e Inter de Limeira (17).

O Água Santa ficou com 15 pontos e foi superado por Palmeiras (28) e Ponte Preta (17) no Grupo B.

Regulamento do Paulistão

A primeira fase do Paulistão contou com a participação de 16 times divididos em quatro grupos com quatro integrantes cada. Os dois primeiros de cada chave avançaram às quartas de final.

Na fase inicial, os times não se enfrentaram dentro do próprio grupo. Foram 12 rodadas com cada equipe enfrentado os integrantes das outras chaves.

Nas quartas de final, os dois classificados de cada grupo se enfrentam na casa da equipe com melhor campanha em jogo único. Nas semifinais, a decisão também acontece em um único confronto. Apenas a final conta com partidas de ida e volta.