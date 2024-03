Conselho Deliberativo do Palmeiras aprova balanço financeiro de 2023

O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou na noite de hoje (11) o balanço financeiro de 2023.

O que aconteceu

O Palmeiras arrecadou R$ 839 milhões na temporada passada e teve superávit de R$ 8,5 milhões.

A aprovação do Conselho foi unânime. Foram 199 conselheiros presentes, oito aprovaram o documento com ressalvas.

R$ 130 milhões de receitas acima do previsto. O Palmeiras conseguiu arrecadar R$ 37,5 milhões em 2023 com licenciamento da marca e franquias (em 2022 esse valor foi de R$ 22,7 milhões. A valorização se deu pelo lançamento do Palmeiras Pay — banco digital do clube. O Sócio Avanti arrecadou R$ 58,7 milhões, aumento de 18% comparado com os valores de 2022 (R$ 49,7 milhões).

Valores em vendas de placas de publicidade se destacaram. O valor aumentou de R$ 14,5 milhões em 2022 para R$ 26,2 milhões em 2023.

Queda em patrocínio e publicidade: R$ 142,6 milhões de 2022 para os R$ 127,1 milhões de 2023.

Palmeiras tem orçamento de R$ 880 milhões em receitas para 2024. Quase R$ 300 milhões serão de valores que envolvem a negociações de atletas. O valor será alto dessa forma por conta da venda de Endrick ao Real Madrid, que será lançada contabilmente quando o atacante se transferir no meio do ano.

As maiores receitas do Palmeiras