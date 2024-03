Com passe para gol contra o Ituano, Igor Vinicius alcança marca de 20 assistências pelo São Paulo

O lateral-direito Igor Vinícius, do São Paulo, alcançou neste domingo a marca de 20 assistências com a camisa do Tricolor. O jogador deu o passe para o segundo gol da equipe na vitória diante do Ituano, por 3 a 2, pelo Campeonato Paulista.

Igor foi responsável pela jogada do gol de Luciano que recolocou o São Paulo na frente do placar. O atacante, inclusive, balançou as redes pela 70ª vez e se tornou o terceiro maior artilheiro do clube no século 21.

Desde que chegou ao São Paulo, em 2019, Igor Vinícius atuou em 161 partidas e, além das 20 assistências, possui sete gols marcados pelo Tricolor Paulista.

Com o passe de ontem para Luciano, Igor Vinícius chegou a 2??0?? assistências pelo Tricolor! O lateral também já marcou sete gols em 161 jogos.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ikrNBQi5Sh ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 11, 2024

O lateral, que ficou longe dos gramados por mais de um ano devido a uma séria lesão no púbis, está voltando a ganhar espaço no time titular do São Paulo. O jogador foi peça importante da equipe nos últimos anos e foi utilizado com frequência pelos treinadores que passaram pelo clube.

Na atual temporada, Igor Vinícius participou de sete jogos, sendo seis como titular. Entretanto, o lateral desfalcou a equipe seis vezes no ano, após sofrer um edema na coxa direita.

Igor Vinícius deve continuar ganhando espaço entre os titulares, principalmente com a ausência momentânea de Rafinha e Moreira, companheiros de posição que se recuperam de lesões.