Com Guerrero, Peru divulga convocados para amistosos contra Nicarágua e República Dominicana

Nesta segunda-feira, o técnico Jorge Fossati convocou a seleção do Peru para os amistosos contra Nicarágua e República Dominicana. O atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo, foi um dos 29 nomes chamados.

Aos 40 anos, o jogador está atuando no seu país de origem, no César Vallejo. A lista ainda contou com um representante do futebol brasileiro: o lateral esquerdo Miguel Trauco, do Criciúma.

A preparação para os amistosos terá início nesta quarta-feira, apenas com os convocados que jogam no Peru. Os demais chegarão nos próximos dias.

? ?? ????? ??? ???????? ??????? Presentamos a los jugadores convocados para disputar la fecha FIFA de marzo con #LaBicolor ??.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/I6a29ZtN4i ? La Bicolor (@SeleccionPeru) March 11, 2024

O amistoso contra a Nicarágua está marcado para o dia 22 de março, às 22h30 (de Brasília), no Alejandro Villanueva. Já o embate frente à República Dominicana na mesma data, no Monumental.

Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Peru está na 10ª e última colocação, com dois pontos e nenhuma vitória conquistada.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Pedro Gallese (Orlando City), Renato Solís (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitário) e Carlos Cáceda (Melgar)

Defensores:Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitário), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) e Marcos López (Feyenoord)



Meio-campistas: Wilder Catagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sérgio Peña (Malmo), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Pumas) e João Grimaldo (Sporting Cristal)

Atacantes: Andy Polo (Universitário), Franco Zanelatto (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitário), Bryan Reyna (Belgrano), Paolo Guerrero (César Vallejo), Edison Flores (Universitário) e José Rivera (Universitário)