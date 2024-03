Chelsea x Newcastle: onde assistir ao confronto do Campeonato Inglês

Imagem: David Horton - CameraSport via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O Chelsea recebe o Newcastle, hoje, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada no Estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, às 17h (de Brasília).

O jogo será transmitido pelo Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha o confronto em tempo real.

O Chelsea tem um aproveitamento de 46%, com 36 pontos marcados em 78 disputados

A campanha mediana do clube pode ser observada no saldo de gols: 1. Com 44 gols marcados e 43 sofridos, o time se mostra instável.

Já o Newcastle tem um aproveitamento um pouco melhor: 49%. Foram 40 pontos conquistados, em 27 jogos.

O time está com um bom ataque: 57 gols marcados, cerca de 2,1 por partida. Mas tem sofrido na defesa, com uma média de 1,67 gols sofridos por jogo.

As equipes já se enfrentaram em 174 oportunidades, com 76 vitórias para o Chelsea, 56 para o Newcastle e 42 empates.

Chelsea x Newcastle - 28ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Data e Hora: 11 de março às 17h (de Brasília)

Transmissão: Star+