Cavalinho, provocação e discurso de Cuca: o que chamou atenção na rodada

A rodada dos estaduais no fim de semana proporcionou momentos bizarros, caóticos, mas também que geram reflexão. Entre a insanidade de ver um jogador fazendo cavalinho no outro e a provocação nossa de cada dia que gera empurra-empurra e expulsão, tem também a reflexão sobre como o futebol precisa se envolver com assuntos sérios da sociedade. E o pronunciamento de Cuca mostra isso. Mas o que chamou atenção, afinal?

Cavalinho potiguar

O jogo, em si, foi 0 a 0, mas o duelo entre Baraúnas e América-RN, pelo Campeonato Potiguar trouxe a cena campeã de bizarrice do fim de semana. Simplesmente o atacante Léo Bahia subindo nas costas do zagueiro Rafael Jansen, após uma disputa de bola, e fazendo movimentos de cavalgada. Óbvio que deu confusão e empurra-empurra. Os dois foram expulsos.

QUE DJABO FOI ISSO em Baraúnas x América pelo Potiguar?



: Band RN pic.twitter.com/xRat3Pey3G ? Gustavo Sousa (Binho) (@Gustavo_HSL) March 10, 2024

Ex-Menino Maluquinho apronta

Vocês se lembram do atacante Luan, ex-Atlético-MG, que era chamado de Menino Maluquinho por parecer o personagem de Ziraldo?

Pois a "loucura" da rodada foi meter o sinal de silêncio para a torcida rival, após dar uma cavadinha na disputa de pênaltis que classificou o Goiânia e eliminou o Goiás do Goianão. (Deu para entender, né?)

O goleiro Tadeu se revoltou, empurrou Luan e isso desencadeou a confusão. Depois que os ânimos se acalmaram, veio a vitória do Goiânia por 3 a 2 e a vaga nas semifinais. Zebra.

São Paulo passa na bacia das almas

Na parte mais boleira, chamou a atenção o drama da classificação do São Paulo às quartas de final do Paulistão.

O tricolor tomou um empate que o eliminaria aos 44 minutos do segundo tempo. Mas um pênalti marcado após intervenção do VAR, cobrado já aos 52 minutos da etapa final, mudou a história. A vitória por 3 a 2 sobre o Ituano levou o tricolor paulista adiante.

No Carioca, Flamengo sobra e um jogo eletrizante

O Maracanã recebeu dois jogos que poderiam render uma chuva de gols. O Flamengo sobrou tanto em relação ao Fluminense na ida das semifinais do Carioca que 2 a 0 pareceu um placar magro. Destaque para o cruzamento açucarado de Arrascaeta para o gol de Pedro, agora o maior artilheiro do novo Maracanã, com 73 gols.

Ele passou Gabigol, que, ainda retomando a forma após lesão, assistiu ao jogo em uma cabine do estádio.

No dia seguinte, o Nova Iguaçu quase conseguiu um resultado histórico sobre o Vasco. Mas perdeu muitas chances. O time da Colina reagiu, empatou em 1 a 1 e segue vivo. Ramón Díaz, técnico vascaíno, bateu na mesa de novo e fez mais uma promessa: o Vasco estará na final.

Cuca e o pronunciamento mais importante

A goleada do Athletico sobre o Londrina, por 6 a 0, nas quartas de final do Paranaense, virou detalhe diante do pronunciamento do técnico Cuca sobre violência contra a mulher.

Foi a primeira fala mais profunda dele em público sobre o caso. O técnico chegou a ser condenado por um crime na Suíça, mas a sentença foi anulada. Depois de sair do Corinthians diante da pressão contra sua presença, ele voltou a trabalhar após cerca de um ano. E prometeu se engajar na luta pelo fim da violência contra a mulher e a cultura machista na sociedade. O futebol faz parte disso.