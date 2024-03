'Carpini flertou com perigo e merecia o castigo da eliminação', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no Posse de Bola a classificação sofrida do São Paulo no Paulistão e destacou os erros de Thiago Carpini. Segundo Arnaldo, o técnico escalou errado, mexeu mal e merecia o castigo da eliminação precoce.

'Carpini tem problema com as substituições': "Dá para fazer uma análise das 13 partidas do Thiago Carpini até agora, das características dele. É um técnico que muitas vezes acerta numa estratégia para jogo específico, não mantém escalações, vai mudando de acordo com o adversário, mas ele tem um problema raro com as substituições. É incrível a dificuldade dele em substituir — ou em fazer as trocas ou em acertar as trocas. Ontem, se ele escalou, e ele escalou mal, ainda mais pelas condições do gramado, as substituições do Carpini, rapaz..."

'Carpini merecia o castigo da eliminação': "Quando ele colocou o James e o Rafinha num pântano, ele flertou com o perigo, ainda mais depois da entrada do Diego Costa na parte final. Ele merecia o castigo da eliminação, e aí o pênalti salvou o Carpini, senão talvez hoje a gente estaria falando da demissão do Carpini. O Carpini é um homem de sorte, dessa vez foi sorte elevada à décima potência".

Mauro Cezar: Flu só não tomou goleada porque o Fla ainda perde muito gol

Mauro Cezar Pereira criticou o desempenho do Fluminense de Fernando Diniz na derrota por 2 a 0 para o Flamengo no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Na visão do colunista do UOL, o time de Diniz só não levou uma goleada porque o Rubro-Negro continua com o problema de perder muitos gols.

Juca Kfouri: Situação do Corinthians é deprimente; não vejo luz no fim do túnel

Juca Kfouri chamou atenção à grave crise no Corinthians. Para ele, a situação do clube que já era deprimente piorou na gestão do presidente Augusto Melo, que não se cansa de prometer e descumprir.

