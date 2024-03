Carille confirma multa com antigo clube: 'Alguém vai ter que pagar'

Fábio Carille voltou a falar sobre a polêmica envolvendo sua chegada ao Santos e confirmou a existência de uma multa rescisória no contrato com o V-Varen Nagasaki, do Japão.

O que aconteceu

Ciente da ação dos japoneses na Fifa, Carille se mostrou tranquilo ao falar sobre a polêmica. Ele afirmou que todas as partes estiverem presentes nas reuniões antes do acerto.

O treinador revelou que foi 'liberado' pelo Peixe e por seus empresários para focar apenas no início do trabalho com o elenco. O V-Varen Nagasaki alegou que Carille ainda tinha mais um ano de contrato para cumprir.

"Tem uma multa. Alguém vai ter que pagar (risos). Espero que não saia do meu bolso", disse Carille em entrevista ao programa "Boleiragem", do sportv. O valor da multa rescisória do treinador gira em torno de R$ 7,3 milhões.

Entenda a polêmica

Fábio Carille assinou contrato de uma temporada e meia com o V-Varen Nagasaki. O vínculo entre as partes se encerrou no final de 2023, mas o acordo previa a renovação automática por mais um ano.

Antes mesmo do fim do contrato, o Santos anunciou a contratação do treinador no dia 19 de dezembro do ano passado. Em nota oficial, o Peixe informou que Carille ficaria livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

Por outro lado, o V-Varen Nagasaki entende que a renovação automática do contrato com o treinador foi confirmada. Incomodada, a equipe japonesa foi à Fifa e formalizou ação contra o Santos e Carille.