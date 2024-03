Carille assume favoritismo contra a Portuguesa e revela gratidão por Pintado

Nas quartas de finais do Paulistão, o Santos enfrenta a Portuguesa nesse domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. O técnico Fábio Carille assumiu o favoritismo para o duelo.

"As expectativas são as melhores possíveis e temos que assumir isso. Falando agora das quartas de finais, a responsabilidade é nossa, temos que assumir essa responsabilidade do favoritismo na Série B também", afirmou durante participação no programa Boleiragem, do Sportv.

TUDO PRONTO!

Confira as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicredi pic.twitter.com/F3Ht9XQx7e ? Paulistão (@Paulistao) March 11, 2024

O técnico da Portuguesa é o ex-jogador Pintado. Além de elogiar o comandante da Lusa, Carille revelou que tem uma gratidão por ele.

"Ele abriu as portas para eu fazer estágio no Paraná em 2007, (quando) tinha parado de jogar. É um cara que eu gosto de mais e que sabe armar bem o time, sabe entrar na mente dos atletas. Vai ser um grande jogo e espero que a gente possa sair classificado", completou.

Com 25 pontos, o Santos terminou a primeira fase na primeira colocação do Grupo A e com a segunda campanha geral. Já a Portuguesa fechou com dez, na vice-liderança da chave do Peixe.

Desde 2020, o Alvinegro Praiano não disputava as quartas de finais do Paulistão. Caso avance, o time de Carille, por conta da pontuação, decidirá a semifinal como mandante.