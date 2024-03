Ayrton Lucas não vai ao campo e será reavaliado nesta terça no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas não treinou nesta segunda-feira (11). Ele sofreu uma lesão no clássico com o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca.

O que aconteceu

Ayrton não foi ao campo na reapresentação do time hoje. O Fla voltou ao Ninho do Urubu depois de um dia de folga.

O lateral será reavaliado amanhã (12), no CT. A princípio o jogador não preocupa, mas o clube ainda não sabe se pode tê-lo no outro jogo da semifinal, no sábado.

Ayrton Lucas precisou deixar o gramado do Maracanã no início do segundo tempo. Ele bateu o joelho com o adversário ainda na primeira etapa, mas ficou em campo. Com dores, precisou ser substituído por Matias Viña.

O caso também está sendo acompanhado pela seleção brasileira. O lateral está convocado para os amistosos contra a Espanha e a Inglaterra.

Gabigol e Wesley ainda são dúvidas para o jogo de volta. O atacante fez uma parte da atividade junto com o grupo, enquanto o lateral foi a campo, mas treinou separadamente.

Flamengo e Fluminense decidem o primeiro finalista do Carioca no sábado. O jogo será às 21h no Maracanã.