Atlético-GO goleia Goiatuba e confirma classificação às semifinais do Goiano

Na noite desta segunda-feira, o Atlético-GO goleou o Goiatuba por 5 a 0, no Castelo do Dragão. Com a vitória, os mandantes garantiram vaga às semifinais do Campeonato Goiano com um placar agregado de 8 a 0.

Durante a primeira, Luiz Fernando marcou duas vezes, aos 19 e 21 minutos. Danielzinho, aos 7? da etapa final, ampliou e o camisa 7, aos 32?, transformou a vitória em goleada. Ainda deu tempo de Vagner Love, aos 37?, deixar o dele.

Agora, o Atlético-GO enfrenta o Goiânia nas semifinais, com datas, horários e locais a serem definidos pela Federação Goiânia de Futebol.

O jogo

Mesmo com a vantagem da ida, o Atlético-GO era quem tinha o controle da partida. Assim, Luiz Fernando e Baralhas ficaram perto de balançar as redes.

Aos 18 minutos, o Dragão abriu o marcador após Shaylon servir o camisa 11, que deu uma cavadinha na saída de Rafael Copetti para abrir o marcador. Pouco depois, aos 20?, o atacante voltou a marcar, dessa vez, de cabeça.

Superior no duelo, o Atlético-GO estava em busca de ampliar a vantagem ainda na primeira etapa. Porém, Shaylon, Bruno Tubarão e Luiz Fernando não conseguiram anotar as suas chances e o duelo foi para o intervalo com 2 a 0 no placar.

Logo no começo do segundo tempo, os donos da casa chegaram ao terceiro gol. Aos sete minutos, Rodallega cruzou para Danielzinho completar para o fundo das redes.

Com o Goiatuba nocauteado, o Atlético-GO seguia no ataque criando chances. O atacante Luiz Fernando invadiu a área e Rafael Copetti espalmou.

O camisa 7, porém, aos 32 minutos, conseguiu balançar as redes pela terceira vez. Pouco depois, aos 37?, Vagner Love fechou a goleada.