Atacante culpa rival por 'cavalgada' em campo: 'Segurou minhas pernas'

A imagem de Léo Bahia, do Baraúnas, "cavalgando" no zagueiro Rafael Jansen, do América-RN, viralizou no fim de semana (assista ao vídeo abaixo).

O atacante explicou o que passou pela sua cabeça no momento em que dividiu a bola com o defensor adversário.

O que aconteceu

Um lance bizarro. Aos 28 minutos do segundo tempo, Léo Bahia dividiu a bola com Rafael Jansen. Na sequência, o camisa 11 ficou em cima das costas do defensor e fez movimentos de uma "cavalgada". A ação gerou uma confusão entre os jogadores, que foram expulsos pelo árbitro Alciney Santos de Araújo.

Dá para ver que fui dividir a bola. Ele veio por cima e nessa tive que saltar para não pegar as travas da chuteira na minha canela, e quando saltei cai nas costas dele. Dá para ver que ele segura minhas pernas. Faço o movimento para tentar sair de cima dele, e eu não consigo, entendeu. Aí ficou até engraçado, né, o movimento que faço ali. Parece que estou cavalgando nas costas dele, mas jamais queria ter feito isso com ele. Foi coisa de jogo, que aconteceu ali mesmo.

Léo Bahia, atacante do Baraúnas.

Não teve nenhuma provocação. Foi coisa de jogo. O outro zagueiro (Gilvan) veio para cima de mim. E apenas quis me defender. E o goleiro também. É coisa de jogo, coisa que acontece, todos estávamos de sangue quente. Não fiz porque quis. Fui saltar e acabou aconteceu aquela cena. Acho que o árbitro não deveria ter expulsado a gente.

Léo Bahia

A explicação do árbitro para o cartão vermelho. Alciney Santos de Araújo descreveu na súmula o que determinou a expulsão do atacante: "Por saltar no adversário com uso de força excessiva após o jogo ser paralisado, gerando um confronto generalizado."

Com "cavalgada", mas sem gols. A cena inusitada aconteceu na 1ª rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar. A partida terminou com o placar zerado, na Arena das Dunas.

Diversão nas redes

Cena viralizou. A "cavalgada" de Léo Bahia gerou brincadeiras e muitas mensagens após o apito final: "Teve bastante reações, várias pessoas me mandando mensagens. Muitas pessoas brincando com essa resenha. Foi algo que aconteceu ali no momento, mas jamais quis fazer isso com ele", completou Léo.

A carreira de Léo Bahia

Léo Bahia, de 32 anos, nasceu em Marcelino Vieira, no Rio Grande do Norte. O apelido Bahia veio durante a passagem pelo futebol paulista.

Andarilho da bola. O atacante soma no seu currículo diferentes clubes, incluindo ida ao exterior para defender equipes do Uruguai, Malta, Guatemala e Espanha. No Brasil, vestiu as camisas de Bangu, Brasil de Pelotas, Marília, Ferroviária, entre outras.

Os números em 2024. Reforço do Baraúnas para o Campeonato Potiguar, Bahia soma 7 jogos e 1 gol. Sem Léo, o Baru volta a campo na competição no sábado, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Potyguar Seridoense, no Bezerrão.