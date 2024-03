Asics reformula configuração das placas de carbono em versões do Metaspeed

A ASICS apresentou dois novos modelos da série METASPEED: Sky Paris e Edge Paris, ambos com a tecnologia de placa de carbono.

Novidades no calçado

Redução de peso em aproximadamente 22g em ambos os tênis, proporcionando sensação de leveza e mais retorno de energia.

Novas tecnologias MOTION WRAP UPPER 2.0 e espuma FF TURBO PLUS na entressola contribuíram para a redução de peso e maior respirabilidade.

Adição da FF TURBO PLUS proporciona amortecimento adicional para suportar corridas de longas distâncias.

Melhoria notável no METASPEED Sky Paris com o alargamento da placa de carbono na região do antepé, estrategicamente posicionada para melhorar o impulso geral da espuma durante a fase de propulsão.

METASPEED Edge Paris posiciona a placa de carbono de forma ideal para corredores de cadência e foi atualizado para um design minimalista, proporcionando uma melhor arrancada e menor peso.

ASICS apresenta o Metaspeed Sky Paris e o Metaspeed Edge Paris Imagem: ASICS

Detalhes dos modelos

Os tênis combinam tecnologias avançadas para auxiliar corredores em busca de melhores marcas pessoais.

Resultado de rigoroso processo de design e testes liderado pelo Instituto de Ciências do Esporte da ASICS em Kobe, no Japão.

Participação de mais de 100 atletas de elite de todo o mundo nos testes dos calçados.

Aprimoramento do METASPEED proporcionando construção mais leve, macia e responsiva, além de reformulação da placa de carbono.