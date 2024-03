Após vitória no clássico, auxiliar técnico do Flamengo destaca trabalho defensivo da equipe

O Flamengo, que venceu o Fluminense por 2 a 0 na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, se aproximou da final da competição. Além disso, mais uma vez, a defesa rubro-negra não sofreu gols na temporada.

Assim, o auxiliar Cléber Xavier falou sobre o trabalho defensivo da equipe.

"A gente, no processo defensivo, faz a marcação nas três alturas. Fizemos pressão alta, forte, com todas as formas que eles têm de saída. Na média também estávamos organizados. Na baixa, a gente já vem trabalhando e, conforme o adversário, a gente muda. Estudamos muito os oponentes para isso. Não é a melhor defesa. É o time que se defende. Eles tem solidariedade. É o coletivo para jogar, mas também para defender. A gente bate na questão do equilíbrio: quanto menos tomar gol, melhor, mas também buscar o gol com a posse. Roubar a bola na frente é levar perigo ao adversário. Temos evoluído." disse.

O Flamengo, que poderá perder por até um gol no duelo de volta da semifinal do Carioca, diante do Fluminense, terá a semana livre visando o confronto. A bola rola neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.