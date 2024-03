Após classificação do Grêmio, Renato Gaúcho diz que objetivo foi atingido

No último domingo, o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas nas quartas de final do Campeonato Gaúcho e garantiu a classificação para a próxima fase. Após o jogo, o treinador Renato Gaúcho contou suas preocupações para o duelo e disse que o objetivo da equipe foi atingido.

"Criamos, tivemos oportunidades, fizemos um gol e, mesmo assim, o Brasil não saiu da defesa. Mata-mata são 90 minutos e tudo pode acontecer. Passei para eles [atletas do Grêmio] que o Brasil ia jogar no contra-ataque ou na bola parada, muito por conta da altura dos jogadores deles. Essas chances que não podíamos dar para eles, e não demos. Então gostei, sim, da equipe. A gente conseguiu nosso objetivo", disse.

Fim de jogo: #Grêmio 2×0 Brasil de Pelotas

CLASSIFICADOS! Com uma bucha do Cristaldo e um gol de centroavante do Diego Costa, vencemos o Brasil de Pelotas aqui na Arena e seguimos em busca da sétima taça seguida!

?? #GRExGEB #Gauchão2024 pic.twitter.com/HTwojpVPqj ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 10, 2024

Além de abordar aspectos táticos, Renato Gaúcho ainda revelou como preparou o psicológico de seu grupo para o confronto eliminatório.

"Quanto a maturidade do grupo, eu já vinha trabalhando bastante a cabeça deles, já venho prevenindo o que pode acontecer num jogo desse. As pessoas querem tirar um jogador meu da partida, com cera, com piadinhas... É uma coisa normal do futebol, mas é nojento. Disse para meu grupo que precisávamos ter paciência e nós conseguimos", falou.

Nas semifinais do Estadual, o Grêmio enfrentará o Caxias. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu a data da partida.