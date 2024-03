Al-Nassr cai, e Super Mundial de Clubes pode ficar sem Cristiano Ronaldo

Do UOL, em São Paulo

O Super Mundial de Clubes de 2025, que terá Flamengo, Palmeiras e Fluminense, pode ficar sem a presença de Cristiano Ronaldo. O Al-Nassr, clube do português foi eliminado na Champions League da Ásia hoje (11) e não tem mais chances de se classificar.

O que aconteceu

O Al-Nassr perdeu para o Al-Ain (EAU) nos pênaltis. Com a bola rolando, o time de Cristiano Ronaldo venceu por 4 a 3, e, como havia perdido por 1 a 0 na ida, levou a decisão para as penalidades, que foram vencidas pelo time visitante por 3 a 1.

A Ásia tem direito a quatro vagas no Super Mundial de Clubes. Al-Hilal (SAU) e Urawa Red Diamonds (JAP) já estão classificados por terem conquistado as últimas duas edições da Champions League Asiática.

As vagas restantes estão divididas da seguinte forma: uma para o campeão da atual edição da Champions asiática e outra por ranking da Fifa. Caso o Al-Hilal vença a edição deste ano, as duas vagas ficarão para o ranking.

Seja como for, o Al-Nassr não tem mais chances. A equipe de Cristiano Ronaldo é a atual quinta colocada no ranking da Ásia, ou seja, caso o Al-Hilal ganhe a Champions e as duas vagas fiquem para o ranking, elas serão preenchidas por Jeonbuk Motors e Ulsan Hyundai, ambos da Coreia do Sul.

Cristiano Ronaldo só jogará o torneio se trocar de clube. O atual contrato do português com o time saudita vai até junho de 2025, mesmo mês em que a competição será disputada. Os jogos serão realizados entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

Formato do novo Mundial

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato.

Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único.

As vagas estão dividas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede.

Quem já está no Super Mundial de Clubes de 2025?

América do Sul

Palmeiras - campeão da Libertadores 2021

Flamengo - campeão da Libertadores 2022

Fluminense - campeões da Libertadores 2023

Europa

Chelsea - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid - campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique - via ranking da Europa

Borussia Dortmund - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain - via ranking da Europa

Inter de Milão - via ranking da Europa

Porto - via ranking da Europa

Benfica - via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal - campeão da Champions League da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

África

Al Ahly - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders - campeão da Concachampions de 2022

León - campeão da Concachampions de 2023

Oceania