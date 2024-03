Veja os possíveis cenários do São Paulo na última rodada do Paulistão

O São Paulo chega a 12ª e última rodada do Paulistão com chances de terminar em primeiro no Grupo D, apenas avançar e ser eliminado. O Ituano, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Novelli Júnior, será o adversário.

Com 19 pontos, o Tricolor está à frente de Novorizontino (19) e São Bernardo (18). Assim, basta a vitória para assegurar a ponta da chave.

Em caso de empate, o São Paulo precisa torcer para o time de Novo Horizonte e a equipe do ABC não ganharem para figurar na ponta. Ainda no caso do segundo colocado fazer um ponto, teria que ultrapassar nos critérios de desempate. Em termos de classificação, um desses resultados pode acontecer.

Se tropeçar, ambos rivais não podem conquistar nenhum ponto, com o asterisco de que os comandados de Márcio Zanardi ainda teriam que tirar uma desvantagem em um dos critérios de desempate, sendo que para avançar às quartas apenas um terá que ser evitado.

Estamos em Itu para finalizar a primeira fase do Paulistão! Ituano

10/03 (domingo)

16h

Novelli Júnior

O Novorizontino enfrenta a Portuguesa, no Jorjão, ao passo que o São Bernardo duela contra o Mirassol, no Estádio Campos Maia. Ambos embates acontecem na mesma data e horário que a partida do São Paulo.

Rival do Tricolor na última rodada, o Ituano está na briga contra o rebaixamento. Com seis pontos, o Galo de Itu está com um a menos que o Guarani, primeiro clube fora da degola.