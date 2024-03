Vasco busca empate contra Nova Iguaçu pela ida das semifinais do Carioca

Em jogo movimentado, Vasco e Nova Iguaçu empataram por 1 a 1, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, a semifinal do Campeonato Carioca segue em aberto.

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Nova Iguaçu abriu o placar com Xandinho. Já o Cruzmaltino empatou com Lucas Pitón.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, em local a ser definido. O Nova Iguaçu joga pelo empate para a final. O Vasco, por sua vez, precisa vencer para avançar à decisão.

?? 52' | 2T Fim de jogo no Maracanã. O Vasco empata com o Nova Iguaçu. ?? Lucas Piton #VASxNIG 1??-1??#Carioca2024 #VascoDaGama pic.twitter.com/2fS4gG5WkE ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 10, 2024

O jogo

O Vasco começou a partida tentando ter o controle da bola, mas o Nova Iguaçu não se intimidou e buscou os avanços rápidos. Tanto que a primeira chance foi da equipe da Baixada aos 13 minutos. Carlinhos arriscou da entrada da área e Léo Jardim fez a defesa, espalmando para escanteio.

O Cruzmaltino não mudou sua postura e criou sua chance aos 19 minutos, com Clayton. O estreante recebeu passe na área e finalizou para defesa de Fabrício Santana. Só que o time visitante respondeu em chute de Albert.

A partir daí, o duelo ficou aberto. O Vasco teve três chances, com Clayton, duas vezes, e Lucas Pitón. O Nova Iguaçu manteve a postura e quase abriu o placar aos 30 minutos. Yan Silva chutou de três dedos do bico da área e acertou a trave. A equipe da Baixada se animou com o lance e passou a dominar o jogo.

Nos minutos finais, os visitantes promoveram uma blitz na área. Primeiro, Carlinhos chutou para defesa de Léo Jardim. Depois, Yago acertou a trave. No rebote, Yan Silva chutou para grande defesa do goleiro cruzmaltino.

No segundo tempo, o Nova Iguaçu manteve a boa atuação e abriu o placar aos quatro minutos. Carlinhos foi lançado na área e tocou na saída de Léo Jardim. A bola bateu na trave e Xandinho aproveitou para mandar para a rede. O lance foi anulado por impedimento, mas o VAR validou o gol.

O revés obrigou o Vasco a avançar. Os mandantes assustaram duas vezes em cabeceios de Payet e Vegetti. O time da baixada carioca passou a aproveitar os espaços e desperdiçou duas chances, com Yago e Carlinhos.

O jogo voltou a ficar aberto. Tanto que o Cruzmaltino quase empatou aos 21 minutos, quando Payet mandou para o gol. Fabrício Santana espalmou e viu a bola ir no travessão. A resposta do Nova Iguaçu veio com Xandinho, que chutou para defesa de Léo Jardim. Em seguida, Carlinhos também parou no goleiro vascaíno.

O Vasco conseguiu chegar ao empate aos 34 minutos. Payet cobrou falta na área, Sforza escorou para Lucas Pitón cabecear para a rede.

Os donos da casa quase viraram aos 37 minutos, quando Payet acertou a trave. Só que logo depois, Puma falhou, nas Carlinhos não aproveitou e chutou em cima de Léo Jardim. Depois, Bill também viu o goleiro vascaíno salvar a equipe.

Nos minutos finais, o Vasco tentou esboçar uma pressão, mas errou muitos no setor ofensivo. Com isso, o Nova Iguaçu conseguiu segurar o resultado para manter a vantagem no duelo pela semifinal do Carioca.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 NOVA IGUAÇU

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 10 de março de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: João Victor (Vasco); Sergio Raphael e Igor Guilherme (Nova Iguaçu)



Cartões vermelhos: Matheus Carvalho (Vasco); Fernandinho (Nova Iguaçu)

GOLS

VASCO: Lucas Pitón, aos 34min do segundo tempo



NOVA IGUAÇU: Xandinho, aos 4min do segundo tempo

VASCO: Leo Jardim, João Victor, Medel e Leo (Adson); PH (Puma Rodríguez), Zé Gabriel (Matheus Carvalho), Galdames (Sforza), Payet e Lucas Piton; Clayton (David) e Vegetti



Técnico: Ramón Díaz

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Guilherme (Fernandinho), Albert (Emerson Carioca), Yago (Ronald), Xandinho (Alegria) e Bill (Sidney); Carlinhos



Técnico: Carlos Vitor